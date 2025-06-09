В Одеській області двоє підлітків катували 12-річного хлопця: їх затримали

У Білгород-Дністровському районі Одеської області поліція затримала двох підлітків, які катували 12-річного хлопця і знімали це на відео. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомили у Нацполіції, подія сталася у Білгород-Дністровському районі наприкінці травня. Про неї стало відомо, вчора, 8 червня, після того, як в одній із соціальних мереж було опубліковане відео, зроблене одним із фігурантів на місці скоєного злочину.

Розпочавши кримінальне провадження, поліцейські встановили правопорушників, якими виявилися двоє товаришів 16-ти та 17-ти років. Юнаків затримано у процесуальному порядку.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та обрання запобіжного заходу.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років.

Фото: (od.npu.gov.ua)