В Одеській області двоє підлітків катували 12-річного хлопця: їх затримали
У Білгород-Дністровському районі Одеської області поліція затримала двох підлітків, які катували 12-річного хлопця і знімали це на відео. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Як повідомили у Нацполіції, подія сталася у Білгород-Дністровському районі наприкінці травня. Про неї стало відомо, вчора, 8 червня, після того, як в одній із соціальних мереж було опубліковане відео, зроблене одним із фігурантів на місці скоєного злочину.
Розпочавши кримінальне провадження, поліцейські встановили правопорушників, якими виявилися двоє товаришів 16-ти та 17-ти років. Юнаків затримано у процесуальному порядку.
Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та обрання запобіжного заходу.
Згідно з санкцією ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років.
Фото: (od.npu.gov.ua)
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Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб.
Раніше ми повідомляли, що поліція проводить перевірку по факту побиття підлітка у Києві.
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