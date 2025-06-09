В Одесской области двое подростков пытали 12-летнего парня: их задержали
В Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция задержала двух подростков, которые пытали 12-летнего парня и снимали это на видео. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Как сообщили в Нацполиции, происшествие произошло в Белгород-Днестровском районе в конце мая. О нем стало известно, вчера, 8 июня, после того, как в одной из социальных сетей было опубликовано видео, сделанное одним из фигурантов на месте совершенного преступления.
Начав уголовное производство, полицейские установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16-ти и 17-ти лет. Юноши задержаны в процессуальном порядке.
Решается вопрос о сообщение им о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и избрании меры пресечения.
Согласно санкции ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10-ти лет.
Фото: (od.npu.gov.ua)
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Напомним, недавно в Тернополе группа подростков избила школьницу. По данному факту полицейские внесли сведения в Журнал единого учета о совершенных преступлениях и правонарушениях.
Кроме того, правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц.
Ранее мы сообщали, что полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве.
Также сообщалось об издевательствах подростков над 12-летней девочкой в Николаевской области.
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