В Одесской области двое подростков пытали 12-летнего парня: их задержали

В Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция задержала двух подростков, которые пытали 12-летнего парня и снимали это на видео. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили в Нацполиции, происшествие произошло в Белгород-Днестровском районе в конце мая. О нем стало известно, вчера, 8 июня, после того, как в одной из социальных сетей было опубликовано видео, сделанное одним из фигурантов на месте совершенного преступления.

Начав уголовное производство, полицейские установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16-ти и 17-ти лет. Юноши задержаны в процессуальном порядке.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и избрании меры пресечения.

Согласно санкции ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10-ти лет.

Фото: (od.npu.gov.ua)