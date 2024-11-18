В Одеській області два райони залишаються без електропостачання, - ОВА

Станом на ранок, два райони Одеської області залишаються частково без електропостачання. Йдеться про Подільський та Одеський райони.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Він додав, що в Одесі поступово відновлюють водопостачання, хоча частина об’єктів працює на генераторах.

Також розгорнуто 674 Пункти незламності, які допомагають мешканцям у складних умовах. Час роботи бюветів питної води продовжено до 22:00, а в місті функціонують водовозки з технічною водою.

Опалення в Одесі частково відновлено, проте роботи з повного відновлення теплопостачання тривають. Лікарні та критична інфраструктура забезпечені електроенергією завдяки альтернативним і резервним джерелам.

Кіпер додав, що 18 та 19 листопада заклади освіти Одеси не працюватимуть.