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В Одеській області два райони залишаються без електропостачання, - ОВА

Понеділок 18 листопада 2024 09:49
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В Одеській області два райони залишаються без електропостачання, - ОВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на ранок, два райони Одеської області залишаються частково без електропостачання. Йдеться про Подільський та Одеський райони.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Він додав, що в Одесі поступово відновлюють водопостачання, хоча частина об’єктів працює на генераторах.

Також розгорнуто 674 Пункти незламності, які допомагають мешканцям у складних умовах. Час роботи бюветів питної води продовжено до 22:00, а в місті функціонують водовозки з технічною водою.

Опалення в Одесі частково відновлено, проте роботи з повного відновлення теплопостачання тривають. Лікарні та критична інфраструктура забезпечені електроенергією завдяки альтернативним і резервним джерелам.

Кіпер додав, що 18 та 19 листопада заклади освіти Одеси не працюватимуть.

Обстріл України 17 листопада

Вчора Росія здійснила наймасштабніший обстріл за останні три місяці. Станом на 12:00, по Україні було випущено 120 ракет і 90 безпілотників. Сили ППО на той момент знищили 144 ворожі цілі.

Найбільше від атаки постраждала Одещина. В області спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплом.

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