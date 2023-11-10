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В Одеській області два "прильоти": постраждали три людини

П'ятниця 10 листопада 2023 21:11
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В Одеській області два "прильоти": постраждали три людини Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Одеській області зафіксовано два "прильоти" у пʼятницю ввечері, 10 листопада. Через російські обстріли постраждали три людини.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих", - повідомив він.

Так, в результаті обстрілу постраждали 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Її стан стабільний. Наразі медики надають всю необхідну допомогу.

Також отримали легкі поранення двоє літніх людей (72 та 73 років), їм надано допомогу на місці.

Чим і звідки били

Як повідомляє Одеська мерія, російські загарбники били по Одеському району з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Зокрема, вони поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу.

Крім того, росіяни влучили в припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом". Масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: наслідки обстрілів Одеського району (t.me/odesacityofficial)

Обстріли Одеси

Російські загарбники періодично завдають ударів по Одесі й області за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада, в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Крім того, у серпні росіяни нанесли кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".

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