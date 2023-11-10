ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области два "прилета": пострадали три человека

Пятница 10 ноября 2023 21:11
UA EN RU
В Одесской области два "прилета": пострадали три человека Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области зафиксировано два "прилета" в пятницу вечером, 10 ноября. Из-за российских обстрелов пострадали три человека.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе. Сейчас известно о трех пострадавших", - сообщил он.

Так, в результате обстрела пострадали 96-летняя женщина, которую достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована в больницу. Ее состояние стабильное. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

Также получили легкие ранения двое пожилых людей (72 и 73 лет), им оказана помощь на месте.

Чем и откуда били

Как сообщает Одесская мэрия, российские захватчики били по Одесскому району с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря. В частности, они попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу.

Кроме того, россияне попали в припортовую инфраструктуру, предположительно, сверхзвуковым "Ониксом". Масштабы разрушений уточняются.

Фото: последствия обстрелов Одесского района (t.me/odesacityofficial)

Обстрелы Одессы

Российские захватчики периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая произошла вечером 5 ноября, в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Кроме того, в августе россияне нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом