Вкрали 160 млн гривень. Бізнесмен та чиновник організували схему на відбудові Харкова
В Україні викрили організовану групу, створену з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України
Як встановило слідство, організатор групи один з впливових бізнесменів. За даними джерел РБК-Україна, ним є бізнесмен Сергій Кривий.
Слідство повідомляє, що він був у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" та домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.
Після цього "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.
Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн гривень була надана Світовим банком та призначалися для розвитку міської інфраструктури.
Наразі про підозру повідомили 7 особам:
- лідеру організованої групи;
- першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
- чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.
Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.
Корупційні справи в Україні
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