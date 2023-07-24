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В Одеській області 100 тисяч споживачів залишилися без світла: у Міненерго назвали причину

Фото: в Одесі 100 тисяч споживачів 24 липня залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Одеській області через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла залишилися 124 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі заявили, що "причини аварійної ситуації з'ясовуються".

У Міненерго нагадали, що подібні аварійні ситуації виникають в Одеській області не вперше. Зокрема, вони відбувалися в лютому, коли через техпорушення, викликані обстрілами, а також ненадійність роботи мереж, які потребують масштабного ремонту, споживачі Одеської області залишалися без світла навіть тоді, коли генерація електроенергії повністю покривала потреби споживачів. Також аварійні ситуації повторювалися у червні.

Інформація "Укренерго"

За даними прес-служби Укренерго", сьогодні зранку у деяких районах Одеси диспетчерський центр "Укренерго" спільно з обленерго вимушено застосував тимчасові аварійні відключення внаслідок технічного збою у магістральних мережах регіону.

"Обмеження споживання ще триває. Причини збою встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Проблеми в Одеській області

Проблеми з постачанням електроенергії мають багато українських регіонів. Але насамперед це Київська та Одеська області через особливості енергетичного вузла.

У Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

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ЕлектроенергіяОдеса