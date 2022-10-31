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На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУ

Фото: співробітники ГБР на Одеській митниці виявили гелікоптер Мі-2 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Працівники ДБР під час перевірки Одеської митниці та 133 контейнерів, що зберігаються на ній, виявили багатоцільовий вертоліт Мі-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

Повідомляється, що слідчі дії продовжуються. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення вертольота. Також буде надано правову оцінку діям посадових осіб митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не зробили жодних кроків для своєчасного розмитнення вертольота.

Вертоліт вилучено та вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області. Продовжуються слідчі дії, призначено відповідні експертизи. Постраждалих серед населення нема.

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