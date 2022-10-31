На Одеській митниці співробітники ДБР виявили гелікоптер Мі-2. Його хочуть передати ЗСУ

Працівники ДБР під час перевірки Одеської митниці та 133 контейнерів, що зберігаються на ній, виявили багатоцільовий вертоліт Мі-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.
Повідомляється, що слідчі дії продовжуються. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення вертольота. Також буде надано правову оцінку діям посадових осіб митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не зробили жодних кроків для своєчасного розмитнення вертольота.
Раніше ми писали, що ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області. Продовжуються слідчі дії, призначено відповідні експертизи. Постраждалих серед населення нема.
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