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На Одеській митниці проводять обшуки у справі про експорт нелегального зерна, - джерела

Ілюстративне фото: на Одеській митниці проводять обшуки (facebook.com/ESBU.GOV.UA)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

На Одеській митниці та її постах проводять обшуки. Слідчі дії проводять у справі про експорт нелегального зерна.

Про це повідомили РБК-Україна джерела у силових структурах.

"Прямо зараз БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці та на її митних постах. Вилучають документацію, пов’язану з експортом та службову митну документацію", - зазначають джерела.

Детективи Бюро економічної безпеки вручають підозри та клопотання про тримання під вартою працівникам митниці, які залучені до схеми експорту нелегального зерна.

Як повідомляється, відомо вже про чотирьох службових осіб митниці, які отримали підозри. Слідчі дії тривають.

 

Перевірка митниці

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили про початок масштабної спецоперації. Правоохоронці проводили обшуки та перевірки по усій вертикалі митниці.

Того ж місяця СБУ повідомила, що викрила корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До схем були причетні керівники митних постів.

Це не поодинокий випадок корупційних зловживань серед представників митній. На тій же Одеській митниці викрили чиновника, який допомагав ввозити незадекларовану готівку. Натомість він вимагав "відкати".

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Державна митна службаБюро економічної безпеки