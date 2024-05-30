На Одеській митниці проводять обшуки у справі про експорт нелегального зерна, - джерела

"Прямо зараз БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці та на її митних постах. Вилучають документацію, пов’язану з експортом та службову митну документацію", - зазначають джерела.

Детективи Бюро економічної безпеки вручають підозри та клопотання про тримання під вартою працівникам митниці, які залучені до схеми експорту нелегального зерна.

Як повідомляється, відомо вже про чотирьох службових осіб митниці, які отримали підозри. Слідчі дії тривають.