З одеських портів вийшло ще 4 судна з продовольством для Азії та Європи

Суховантажі MAINLAND, NEW FAITH та USICHEM вийшли з порту "Одеса". Ще одне судно KARTERIA відправилося з порту "Південний". На їх бортах знаходиться 88,17 тисячі тонн агропродукції.

З початку дії "зернового коридору" з українських портів вийшло 222 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Всього було експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.

Фото: з одеських портів вийшло 4 судна з зерном (facebook.com/MinInfra.UA)