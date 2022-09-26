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Из одесских портов вышли еще 4 судна с продовольствием для Азии и Европы

Фото: из портов Одесской области вышли еще 4 судна с зерном (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из портов Одесской области в понедельник, 26 сентября, вышли еще 4 судна с украинским продовольствием. Они отправились в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Сухогрузы MAINLAND, NEW FAITH и USICHEM вышли из порта "Одесса". Еще одно судно KARTERIA отправилось из порта "Южный". На их бортах находится 88,17 тысячи тонн агропродукции.

С начала действия "зернового коридора" из украинских портов вышли 222 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Всего было экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции.

Фото: из одесских портов вышли 4 судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, вчера в рамках "зернового коридора" из украинских портов вышло 7 судов. Зерно отправилось в страны Африки, Азии и Европы.

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Порт ЮжныйОдесса