Из одесских портов вышли еще 4 судна с продовольствием для Азии и Европы

Сухогрузы MAINLAND, NEW FAITH и USICHEM вышли из порта "Одесса". Еще одно судно KARTERIA отправилось из порта "Южный". На их бортах находится 88,17 тысячи тонн агропродукции.

С начала действия "зернового коридора" из украинских портов вышли 222 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Всего было экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции.

Фото: из одесских портов вышли 4 судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)