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З одеських портів черговий караван із продовольством вирушив "зерновим коридором"

Фото: З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 25 вересня, з одеських портів вийшло ще сім суховантажів, які доставлять українське зерно "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України в Telegram .

"У рамках реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден із 146,2 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з одеського порту вийшли судна MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту "Чорноморськ" балкери - HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI, а порт "Південний" залишили - ATA 2, ASPASIA LUCK.

Фото: З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством (t.me/miUkraune)

Нагадаємо, 22 вересня четверте зафрахтоване ООН судно вирушило з українською пшеницею до Афганістану. На його борту 30 тисяч тонн продукції.

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ОдесапортВійна Росії проти Українипродовольственный кризис