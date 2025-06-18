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Одеська юракадемія подала до суду на МОН через заяви заступника міністра

Україна, Середа 18 червня 2025 19:17
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Одеська юракадемія подала до суду на МОН через заяви заступника міністра Фото: Одеська юракадемія подала до суду на МОН через заяви заступника міністра (onua.edu.ua)
Автор: Сергій Новіков

Національний університет "Одеська юридична академія" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом проти Міністерства освіти і науки України про захист ділової репутації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Позов подано у квітні 2025 року. Університет вимагає від міністерства 1 мільйон гривень компенсації моральної шкоди через публічні висловлювання заступника міністра Михайла Винницького.

За твердженням позивача, Винницький поширив недостовірну інформацію про те, що нерухоме майно вишу нібито було переведено у приватну власність, а більшість освітніх програм не мають акредитації.

Університет вимагає визнати ці твердження неправдивими та зобов’язати МОН їх спростувати. До розгляду справи суд уже залучив Михайла Винницького як третю особу.

Як повідомлялось ще у лютому, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про укрупнення мережі закладів вищої освіти. У межах цього рішення до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова приєднали з Національним університетом "Одеська юридична академія".

За словами міністра освіти України Оксена Лісового, це рішення уряду є частиною реорганізації вищої освіти. Її активно впроваджує Міністерство освіти і науки України, переглядаючи мережу закладів.

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