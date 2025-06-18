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Одесская юракадемия подала в суд на МОН из-за заявлений заместителя министра

Украина, Среда 18 июня 2025 19:17
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Одесская юракадемия подала в суд на МОН из-за заявлений заместителя министра Фото: Одесская юракадемия подала в суд на МОН из-за заявлений замминистра (onua.edu.ua)
Автор: Сергей Новиков

Национальный университет "Одесская юридическая академия" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском против Министерства образования и науки Украины о защите деловой репутации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Иск подан в апреле 2025 года. Университет требует от министерства 1 миллион гривен компенсации морального вреда из-за публичных высказываний заместителя министра Михаила Винницкого.

По утверждению истца, Винницкий распространил недостоверную информацию о том, что недвижимое имущество вуза якобы было переведено в частную собственность, а большинство образовательных программ не имеют аккредитации.

Университет требует признать эти утверждения ложными и обязать МОН их опровергнуть. К рассмотрению дела суд уже привлек Михаила Винницкого в качестве третьего лица.

Как сообщалось еще в феврале, Кабинет Министров Украины принял решение об укрупнении сети высших учебных заведений. В рамках этого решения к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова присоединили с Национальным университетом "Одесская юридическая академия".

По словам министра образования Украины Оксена Лисового, это решение правительства является частью реорганизации высшего образования. Ее активно внедряет Министерство образования и науки Украины, пересматривая сеть заведений.

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