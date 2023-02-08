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Одеситів просять вимкнути зайві прилади з розеток через можливе коливання напруги

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Одеса, Середа 08 лютого 2023 22:07
Одеситів просять вимкнути зайві прилади з розеток через можливе коливання напруги Фото: одеситів просять вимкнути зайві прилади з розеток через можливе коливання напруги (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі енергетики здійснюють перепідключення високовольтного обладнання. Містян просять вимкнути зайві прилади з розеток через можливе коливання напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"Енергетики здійснюють перепідключення високовольтного обладнання. У зв’язку з цим можуть спостерігатися коливання напруги. Щоб запобігти аварійним ситуаціям, будь ласка, вимкніть зайві прилади з розетки та користуйтеся енергоємними приладами по черзі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Вже до кінця доби в регіоні скоротять тривалість обмежень.

Також раніше ми писали, що одесити отримують світло по 4-5 годин на день.

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Одеса енергетики Електроенергія
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