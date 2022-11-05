Одесити вирішили долю пам'ятника Катерині II

"Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію Одеської міської ради, яка має повноваження прийняти остаточне рішення щодо долі пам’ятника", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, електронне опитування одеситів з питання долі пам’ятника проводилося З 20 вересня до 20 жовтня 2022 року

Онлайн-голосування проводилось за питанням: "Як має бути вирішена доля пам’ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі у м. Одесі?"

Одесити змогли проголосувати за один із варіантів відповідей:

1. Демонтувати з пам’ятника імперські символи.

2. Демонтувати з пам’ятника лише скульптуру Катерини ІІ.

3. Демонтувати пам’ятник повністю.

4. Відкласти вирішення питання долі пам’ятника до закінчення воєнного стану.

5. Зберегти пам’ятник на своєму місці без змін.

6. Зберегти пам’ятник на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини ІІ.

7. Зберегти пам’ятник та перенести до спеціального меморіального парку чи музею.

Участь в онлайн-голосуванні взяли 7796 осіб. Наразі процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено. Більшість (3914 голосів) було віддано за те, щоб демонтувати пам’ятник повністю.

"Більшість одеситів, які проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні.