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В Одесі знову прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів

Неділя 24 грудня 2023 22:07
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В Одесі знову прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі вдруге за вечір пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляють атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

Разом з тим Повітряні сили у своєму Telegram-каналі попередили що декілька груп безпілотників рухаються у напрямку Одеси.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

До того ж, місцеве видання "Думська" повідомляє, що в Одесі працює ППО.

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Сьогодні ввечері вибухи пролунали у Кропивницькому. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Інформація про причини вибуху та його наслідки поки що не надходила.

Крім того, ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку дрони загрожували Херсонській та Миколаївській областям, але пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів.

Додамо, що сьогодні раніше вибухи вже лунали в Одесі під час повітряної тривоги. Тоді була оголошена ракетна небезпека.

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