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В Одесі знову перебої зі світлом: ДТЕК назвав дві причини

19:50 10.08.2026 Пн
2 хв
У компанії пояснили, коли ситуація стабілізується
aimg Анастасія Никончук
В Одесі знову перебої зі світлом: ДТЕК назвав дві причини Ілюстративне фото: відключення електрики (GettyImages)
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Після удару РФ з енергетики Одеської області у регіоні зберігаються перебої зі світлом. Більшості споживачів електропостачання вже відновили, але через ушкодження мереж можливі тимчасові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК.

Що сталося

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області у період сильної спеки, коли споживання електроенергії суттєво збільшується.

Через ушкодження сотні тисяч мешканців регіону залишилися без електропостачання.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після атаки. Минулої доби електрику вдалося повернути об'єктам критичної інфраструктури та 227 тисячам сімей.

Чому можливі відключення

Частина обладнання поки що залишається у ремонті, тому окремі ділянки мережі працюють за резервними схемами.

У зв'язку з цим в Одесі та області протягом дня можливі тимчасові відключення через мережеві обмеження.

Ця ситуація впливає на роботу систем водопостачання регіону.

Енергетики просять знизити навантаження

У ДТЕК закликали мешканців наскільки можна не перевантажувати електромережі. Зокрема, рекомендується не включати одночасно кондиціонер, бойлер та інші потужні електроприлади.

За даними компанії, зниження споживання у години максимального навантаження допоможе стабілізувати енергосистему на період відновлення пошкодженого обладнання.

Нагадуємо, що з 3 по 9 серпня енергетики ДТЕК частково або повністю повернули електропостачання більш ніж 1,2 млн сімей у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях, відновивши роботу мереж у 436 населених пунктах, які були знеструмлені через російські обстріли.

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