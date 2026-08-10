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ДТЕК повернув світло 1,2 млн родин: які області постраждали найбільше

16:53 10.08.2026 Пн
1 хв
Роботи проводилися після ворожих обстрілів одразу після отримання дозволів від ЗСУ та ДСНС
aimg Юлія Бойко
ДТЕК повернув світло 1,2 млн родин: які області постраждали найбільше ДТЕК повернув світло 1,2 млн родин за перший тиждень серпня (фото: Getty Images)
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За тиждень, з 3 по 9 серпня, енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,2 млн родин у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, з 3 по 9 серпня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 436 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.

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"Світло вдалося повернути в домівки понад 1,2 млн родин", - йдеться в ньому.

Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині, де, попри постійні бойові дії та нові руйнування енергооб’єктів, за тиждень відновили електропостачання для 774,3 тис. родин.

На Одещині енергетики повернули світло для 227,8 тис. родин, а на Дніпропетровщині - для 206,6 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, за пів року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 240 енергооб’єктів мереж, що були пошкоджені під час бойових дій.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають мікрорайонами, а не в окремих будинках.

А також розповідали, що ДТЕК збільшив встановлення розумних лічильників і пояснювали у чому їхня перевага.

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