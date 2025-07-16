В Одессе сорвали одну из крупнейших диверсий РФ: хотели ударить по опасному грузу

Служба безопасности Украины сорвала одну из самых масштабных диверсий РФ в Одесской области. Агенты ФСБ планировали навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов, что могло привести к катастрофическим последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили масштабную диверсию РФ в Одесской области. По результатам спецоперации в регионе задержаны два агента ФСБ, которые готовили ракетный удар оккупантов по хранилищу селитры в одном из морских портов.

Как установило расследование, задачей фигурантов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, оккупанты собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения.

По материалам дела, вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница.

Чтобы выполнить вражеское задание, информатор ФСБ устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов. Обнаружив резервуары заполнены селитрой агент сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора, а также провели мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара россиян был вывезен весь объем селитры.

Кроме того, Служба безопасности задержала сообщницу агента. Установлено, что она на своем авто возила фигуранта на "тестовые задания" врага, в частности на поджоги релейных шкафов "Укрзализныци".

Что грозит информаторам РФ

Во время обысков у агентов были найдены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.