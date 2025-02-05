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В Одесі жінка з дитиною випали з вікна 16-го поверху

Середа 05 лютого 2025 09:33
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В Одесі жінка з дитиною випали з вікна 16-го поверху Ілюстративне фото: в Одесі жінка з дитиною випали з вікна 5 лютого (facebook.com_poltavapolice)
Автор: Наталія Кава

Трагічний випадок стався у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з п'ятирічною дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, жінка разом із дитиною випали з вікна багатоповерхівки вранці 5 лютого.

Попередньо, від отриманих травм жінка загинула на місці, а дитину, якій приблизно п’ять років, госпіталізували.

Наразі встановлюють особи постраждалих. На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Детальну інформацію буде надано після з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у серпні минулого року ми писали про те, що в Одесі з вікна випала трирічна дитина. Правоохоронці встановили, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Також подібний схожий інцидент стався в Києві. Однак тоді п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, в результаті чого вона випала з вікна багатоповерхівки.

Раніше ми писали про те, що у жовтні 2023 року брат та сестра вистрибнули з 24-поверхової будівлі у Києві. Вони загинули.

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