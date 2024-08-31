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В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки

Одеса, Субота 31 серпня 2024 20:43
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В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки Ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 серпня, в Одесі з вікна випала трирічна дитина. Наразі правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Відомо, що дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси.

Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

"Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події", - додали правоохоронці.

Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.

Поради від поліції:

  • якщо у вас зовсім маленькі діти, які не можуть самостійно відчинити вікна, не відчиняйте їх навстіж, а ставте в режим провітрювання.
  • для захисту доросліших діток використовуйте захисні замки, які блокують зміну положення ручок віконних рам.
  • також не залишайте біля вікон меблі чи предмети, за допомогою яких малеча може забратися на підвіконня.
  • якщо є можливість - встановіть на вікна решітки.

"Постійно пояснюйте дітям, що не можна виглядати з відчиненого вікна та спиратися на москітну сітку, бо можна випасти. Будьте відповідальні, піклуйтесь про їхню безпеку", - додали в поліції.

Нагадаємо, що схожий інцидент навесні стався в Києві. Проте тоді п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, в результаті чого вона випала з вікна багатоповерхівки.

РБК-Україна також повідомляло, що восени 2023 року у Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі.

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