В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки

Сьогодні, 31 серпня, в Одесі з вікна випала трирічна дитина. Наразі правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку.

Правоохоронці встановили, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Відомо, що дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси.

Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

"Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події", - додали правоохоронці.

Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.

Поради від поліції:

якщо у вас зовсім маленькі діти, які не можуть самостійно відчинити вікна, не відчиняйте їх навстіж, а ставте в режим провітрювання.

для захисту доросліших діток використовуйте захисні замки, які блокують зміну положення ручок віконних рам.

також не залишайте біля вікон меблі чи предмети, за допомогою яких малеча може забратися на підвіконня.

якщо є можливість - встановіть на вікна решітки.

"Постійно пояснюйте дітям, що не можна виглядати з відчиненого вікна та спиратися на москітну сітку, бо можна випасти. Будьте відповідальні, піклуйтесь про їхню безпеку", - додали в поліції.