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В Одесі згортають більшість "пунктів незламності"

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Одеса, Четвер 06 квітня 2023 15:03
В Одесі згортають більшість "пунктів незламності" Фото: в Одесі закривають "пункти незламності" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі та Одеському районі згортають роботу більшості "пунктів незламності". Їх перевели у "сплячий" режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську РДА.

"Пункти незламності" в Одесі закривають через покращення погоди та стабілізацію ситуації зі світлом. Наразі на території району функціонують 23 пункти: 21 - в Одесі та 2 - у селищі Авангард.

Решту пунктів обіцяють відкрити, якщо в Одесі понад доби не буде світла.

"Одночасно з цим 340 перебувають у "сплячому" режимі і у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24 годин, тоді вони й відновлять свою роботу", - зазначили в адміністрації.

Розташування "пунктів незламності" можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, у Запорізькій області також вирішили призупинити роботу "пунктів незламності".

Аналогічне рішення ухвалили у Києві, Чернігові та Чернівецькій області.

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Пункт незламності Одеса
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