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У Чернігові вирішили закрити "пункти незламності"

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Чернігів, Вівторок 07 березня 2023 12:37
У Чернігові вирішили закрити "пункти незламності" Фото: у Чернігові закриють "пункти незламності" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Чернігова вирішила призупинити роботу "пунктів незламності" у місті. За необхідності їх знову відкриють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в обладміністрації сьогодні, 7 березня.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Григорій Годун зазначає, що "пункти незламності" у Чернігові відкриють за необхідності. Зокрема, якщо у місті не буде світла.

"Пункти незламності переводять в режим готовності, якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді пункти незламності продовжать працювати", - пояснив він.

За його словами, таке рішення ухвалили через те, що ситуація у Чернігові стабілізувалася, а жителі більше не приходять до пунктів.

Нагадаємо, восени після масових ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України в усіх областях відкрили "пункти незламності". Українці могли зігрітися та підзарядити гаджети у таких пунктах.

Станом на початок лютого 2023 року в Україні відкрили 9596 "пунктів незламності".

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Чернігів пункти незламності
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