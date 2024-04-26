UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі збільшили час продажу алкоголю

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі збільшили час продажу алкоголю. Тепер в місті алкогольні напої можна продавати до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Одеської міськради в Telegram.

"В Одесі дозволено торгівлю алкогольними напоями до 23:00", - йдеться у повідомленні. 

Заборона на продаж алкоголю

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, в країні було запроваджено воєнний стан. Це спричинило певні обмеження, в тому числі й на продаж алкогольних напоїв.

З 23:00 до 7:00 по всій Україні заборонений продаж алкогольних напоїв у магазинах, ресторанах, кафе та інших закладах. Однак у Донецькій та Сумській областях введена повна заборона на продаж алкоголю.

Військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейським та іншим правоохоронним органам заборонений продаж алкогольних напоїв в будь-який час доби.

В деяких регіонах України, окрім загальнодержавних, можуть діяти додаткові обмеження на продаж алкоголю. Наприклад, у деяких областях заборонений продаж алкоголю вдень, а також введені обмеження на продаж алкогольних напоїв певного градуса.

Більше про заборону на продаж алкоголю в Україні та які правила діють по регіонах - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти України