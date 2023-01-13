UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі затримали екс-працівника колонії, який охороняв катівню у Херсоні

Фото: В Одесі затримали екс-працівника колонії, який охороняв катівню у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації Херсону працівник виправної колонії перейшов на бік РФ. Він охороняв місцеву катівню, проте після звільнення міста його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що колаборант отримав "посаду" у лавах створеної агресором "виправної колонії". Він охороняв режимний об’єкт РФ, до якого окупанти привозили репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

"Окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні", - заявили у СБУ.

Правоохоронці виявили його вже в Одесі та повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Херсоні колаборантку з "Партії регіонів". Під час окупації міста вона погрожувала жителям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі.

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Він охороняв захоплені російськими військами адміністративні будівлі під час окупації міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяХерсонВійна в Україні