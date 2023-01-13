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В Одессе задержан экс-работник колонии, который охранял пыточную в Херсоне

Фото: В Одессе задержан экс-работник колонии, который охранял пыточную в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ходе оккупации Херсона работник исправительной колонии перешел на сторону РФ. Он охранял местную пыточную, однако после освобождения города его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Соратником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант получил "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии". Он охранял режимный объект РФ, в который оккупанты привозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

"Оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной", - заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили его уже в Одессе и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта. Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.

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