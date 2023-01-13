В Одессе задержан экс-работник колонии, который охранял пыточную в Херсоне

"Соратником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант получил "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии". Он охранял режимный объект РФ, в который оккупанты привозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

"Оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной", - заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили его уже в Одессе и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.