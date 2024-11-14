В Одесской области разоблачили двух злоумышленников, которые за деньги обещали помочь военнообязанному мужчине избежать службы. Свои услуги злоумышленники оценили в 17 тысяч долларов.

По информации правоохранителей, 51-летний житель города Южное, который занимает должность уполномоченного по антикоррупционной деятельности на одном из предприятий в Одесском районе, вместе со знакомым 58-летним одесситом организовали схему "откупа" от воинского учета.

Мужчины пообещали своему знакомому, который искал способ выехать за границу, посодействовать в снятии его с воинского учета на основании фиктивного состояния здоровья. Для этого они должны были "повлиять на нужных людей" в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, с которыми, по их словам, были на связи.

В дальнейшем они начали давить на мужчину, требуя немедленной передачи средств и угрожая, что в случае отказа его правовое положение может ухудшиться.

Сотрудники полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 2 вместе с УСБУ и под руководством Доброславской окружной прокуратуры провели задержание подозреваемых.

Один из них был задержан во время передачи средств, другой - на рабочем месте. Обоим сообщено о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: В Одессе задержаны двое мужчин, которые обещали "откупить" военнообязанного от службы (npu.gov.ua)