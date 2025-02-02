В Одесі затримали агента росіян, який шпигував за кораблями ЗСУ у Чорному морі

Так, військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря.

"Затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту", - йдеться у повідомленні СБУ.

Встиг передати дані 10 об'єктів

Крім того, як додали в Офісі генпрокурора, підозрюваний розвідував та надсилав ворогу координати прикордонних і військових частин, ТЦК та СП, військової академії, техніки Військово-Морських Сил ЗСУ і їхніх укріплень на узбережжі Одеси.

"Розвіддані він надсилав через месенджер разом із позначками на скріншотах Google Maps. Загалом у такий спосіб одесит встиг передати дані про щонайменше 10 об’єктів", - розповіли прокурори.

За даними спецслужби, окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

"Щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, агент отримав додаткове завдання - виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони", - зазначили в СБУ.

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, агентом виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки у Telegram-каналах.



Агент РФ шпигував за кораблями ЗСУ в Чорному морі (t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr)

Для збирання розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон.



Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені Службою безпеки.



Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у держзраді. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.