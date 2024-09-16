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В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою

Понеділок 16 вересня 2024 10:46
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В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України затримала в Одесі агента російських спецслужб, який шпигував за українськими військовими підрозділами та готував інформацію для ворожих ракетно-дронових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник збирав дані про тимчасові бази підрозділів штурмової бригади Нацполіції "Лють" та місця дислокації мобільних вогневих груп ППО.

63-річний одесит був завербований дистанційно російськими спецслужбами в обмін на грошову винагороду. Під виглядом прогулянок він фотографував військові об’єкти та передавав координати через електронну пошту.

СБУ задокументувала його діяльність та затримала під час розвідувальної операції поблизу одного з військових об’єктів. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за державну зраду, за що йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадоюФото: В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою (t.me/SBUkr)

Нещодавно СБУ викрила ворожого шпигуна, він стежив за артилерією ЗСУ біля прифронтового Часового Яру.

Також днями в Одесі затримала бухгалтерку заводу, яка наводила ракети Росії на місто.

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