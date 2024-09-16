Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российских спецслужб, который шпионил за украинскими военными подразделениями и готовил информацию для вражеских ракетно-дронных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник собирал данные о временных базах подразделений штурмовой бригады Нацполиции "Лють" и местах дислокации мобильных огневых групп ПВО.

63-летний одессит был завербован дистанционно российскими спецслужбами в обмен на денежное вознаграждение. Под видом прогулок он фотографировал военные объекты и передавал координаты через электронную почту.

СБУ задокументировала его деятельность и задержала во время разведывательной операции вблизи одного из военных объектов. Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении за государственную измену, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой (t.me/SBUkr)