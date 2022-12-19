В Одесі запровадили нові графіки відключень світла

У понеділок, 19 грудня, в Одесі ввели нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони складаються з трьох категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Відсьогодні в Одесі діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: в цей час планується включення світла.

Сірий: в ці години світла не буде.

Світло-сірий: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook, або в кол-центр", - додали у ДТЕК.