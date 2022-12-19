В Одесі запровадили нові графіки відключень світла
У понеділок, 19 грудня, в Одесі ввели нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони складаються з трьох категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Відсьогодні в Одесі діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір: в цей час планується включення світла.
- Сірий: в ці години світла не буде.
- Світло-сірий: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook, або в кол-центр", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у низці областей України сьогодні, 19 грудня, ввели екстрені відключення світла.
У Києві сьогодні також запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.