В Одессе ввели новые графики отключений света

В понедельник, 19 декабря, в Одессе были введены новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они состоят из трех категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"С сегодняшнего дня в Одессе действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

Указано, что графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: в это время планируется включение света.

Серый: в эти часы света не будет.

Светло-серый: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

"Если ваш адрес отсутствует в перечне - просим сообщить нам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр", - добавили в ДТЭК.