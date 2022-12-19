В Одессе ввели новые графики отключений света
В понедельник, 19 декабря, в Одессе были введены новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они состоят из трех категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"С сегодняшнего дня в Одессе действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.
Указано, что графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет: в это время планируется включение света.
- Серый: в эти часы света не будет.
- Светло-серый: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
"Если ваш адрес отсутствует в перечне - просим сообщить нам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр", - добавили в ДТЭК.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ряде областей Украины сегодня, 19 декабря, ввели экстренные отключения света.
В Киеве сегодня также ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.
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