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В Одессе ввели новые графики отключений света

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Одесса, Понедельник 19 декабря 2022 19:25
В Одессе ввели новые графики отключений света Фото: в Одессе ввели новые графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 19 декабря, в Одессе были введены новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они состоят из трех категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"С сегодняшнего дня в Одессе действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

Указано, что графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет: в это время планируется включение света.
  • Серый: в эти часы света не будет.
  • Светло-серый: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

"Если ваш адрес отсутствует в перечне - просим сообщить нам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр", - добавили в ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ряде областей Украины сегодня, 19 декабря, ввели экстренные отключения света.

В Киеве сегодня также ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.

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