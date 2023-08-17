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В Одесі запрацював Центр інформації та документації НАТО, - Леонов

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Четвер 17 серпня 2023 15:47
В Одесі запрацював Центр інформації та документації НАТО, - Леонов Фото: народний депутат Олексій Леонов (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Одеський державний університет внутрішніх справ підписав меморандум про співробітництво та партнерство з Центром інформації та документації НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

За його словами, метою підписання меморандуму є зміцнення двостороннього співробітництва, спрямоване на реалізацію державної політики України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

В ході онлайн-заходу також були висвітлені питання налагодження співпраці в наступних напрямах:

  • організація та проведення спільних інформаційних заходів
  • навчання для підвищення професійного потенціалу і спроможності здобувачів вищої освіти університету, в тому числі за участю працівників уповноважених підрозділів органів Національної поліції України та її структурних підрозділів (які можуть долучатися до втілення вказаної мети) з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема реформ сектору безпеки і оборони, та у сфері комунікацій;
  • розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, різноманітних проєктів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі НАТО, співробітництва України та НАТО;
  • координація та організація проведення національних, регіональних та міжнародних семінарів, конференцій та круглих столів з питань європейської та міжнародної безпеки і, особливо, ролі НАТО.

Наприкінці зустрічі учасники домовились про узгодження плану дій в рамках співпраці між Одеським державним університетом внутрішніх справ й Центром інформації та документації НАТО.

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