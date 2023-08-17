В Одесі запрацював Центр інформації та документації НАТО, - Леонов

Одеський державний університет внутрішніх справ підписав меморандум про співробітництво та партнерство з Центром інформації та документації НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

За його словами, метою підписання меморандуму є зміцнення двостороннього співробітництва, спрямоване на реалізацію державної політики України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

В ході онлайн-заходу також були висвітлені питання налагодження співпраці в наступних напрямах:

організація та проведення спільних інформаційних заходів

навчання для підвищення професійного потенціалу і спроможності здобувачів вищої освіти університету, в тому числі за участю працівників уповноважених підрозділів органів Національної поліції України та її структурних підрозділів (які можуть долучатися до втілення вказаної мети) з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема реформ сектору безпеки і оборони, та у сфері комунікацій;

розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, різноманітних проєктів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі НАТО, співробітництва України та НАТО;

координація та організація проведення національних, регіональних та міжнародних семінарів, конференцій та круглих столів з питань європейської та міжнародної безпеки і, особливо, ролі НАТО.

Наприкінці зустрічі учасники домовились про узгодження плану дій в рамках співпраці між Одеським державним університетом внутрішніх справ й Центром інформації та документації НАТО.