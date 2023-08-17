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В Одессе заработал Центр информации и документации НАТО, - Леонов

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Четверг 17 августа 2023 15:47
В Одессе заработал Центр информации и документации НАТО, - Леонов Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Одесский государственный университет внутренних дел подписал меморандум о сотрудничестве и партнерстве с Центром информации и документации НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова.

По его словам, цель подписания меморандума - укрепление двустороннего сотрудничества, направленное на реализацию государственной политики Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

В ходе онлайн-мероприятия также были освещены вопросы налаживания сотрудничества по следующим направлениям:

  • организация и проведение совместных информационных мероприятий
  • обучение для повышения профессионального потенциала и способности соискателей высшего образования университета, в том числе с участием работников уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины и ее структурных подразделений (которые могут приобщаться к воплощению указанной цели) по евроатлантической интеграции, в частности реформ сектора безопасности и обороны, и в области коммуникаций;
  • разработка и внедрение учебных и информационных программ и курсов, различных проектов, направленных на повышение уровня осведомленности о функциях и роли НАТО, сотрудничестве Украины и НАТО;
  • координация и организация проведения национальных, региональных и международных семинаров, конференций и круглых столов по вопросам европейской и международной безопасности и особенно роли НАТО.

В конце встречи участники договорились о согласовании плана действий в рамках сотрудничества между Одесским государственным университетом внутренних дел и Центром информации и документации НАТО.

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