В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес
В Одесі розпочали прийом новорічних ялинок для екологічної утилізації. У місті організовано десятки пунктів збору, де мешканці можуть здати використані дерева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
Пункти прийому новорічних ялинок організували сім комунальних підприємств міста та керуюча компанія. Здати використані новорічні дерева можна до 31 січня.
Час роботи всіх пунктів прийому - з 8:00 до 17:00. Мешканці міста можуть знайти зручний для себе пункт серед адрес, розташованих у різних районах.
Фото: Одеська міська рада
Адреси приймальних пунктів, розподілених за районами обслуговування комунальних підприємств:
КП "ЖКС "Порто-Франківський"
- просп. Українських Героїв, 4 та 27 (колишній Олександрівський);
- вул. Канатна, 19-21;
- вул. В. Арнаутська, 18;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжинська, 28;
- вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.
КП "ЖКС "Фонтанський"
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. В. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки, 23/5 (колиш. Гагаріна);
- вул. Педагогічна, 46а;
- вул. Тираспольська, 13.
КП "ЖКС "Хмельницький"
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64.
КП "ЖКС "Черьомушки"
- вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
- вул. Космонавтів, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
КП "ЖКС "Вузівський"
- вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3.
Фото: Одеська міська рада
КП "ЖКС "Чорноморський"
- просп. Небесної Сотні, 83;
- вул. Академіка Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в та 22а.
КП "ЖКС "Пересипський"
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6.
КК "КЛЕВЕР"
- вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
Нагадаємо, що у Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок. У КМДА уточнили, що в цілому розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.