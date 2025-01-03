В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес

В Одесі розпочали прийом новорічних ялинок для екологічної утилізації. У місті організовано десятки пунктів збору, де мешканці можуть здати використані дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Пункти прийому новорічних ялинок організували сім комунальних підприємств міста та керуюча компанія. Здати використані новорічні дерева можна до 31 січня. Час роботи всіх пунктів прийому - з 8:00 до 17:00. Мешканці міста можуть знайти зручний для себе пункт серед адрес, розташованих у різних районах. Фото: Одеська міська рада Адреси приймальних пунктів, розподілених за районами обслуговування комунальних підприємств: КП "ЖКС "Порто-Франківський" просп. Українських Героїв, 4 та 27 (колишній Олександрівський);

вул. Канатна, 19-21;

вул. В. Арнаутська, 18;

вул. Олександра Кутузакія, 28;

вул. Десятого квітня, 2;

вул. Ніжинська, 28;

вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4. КП "ЖКС "Фонтанський" вул. М. Арнаутська, 7;

вул. В. Арнаутська, 83;

вул. Транспортна, 8а;

просп. Лесі Українки, 23/5 (колиш. Гагаріна);

вул. Педагогічна, 46а;

вул. Тираспольська, 13. КП "ЖКС "Хмельницький" вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Б. Хмельницького, 64. КП "ЖКС "Черьомушки" вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;

вул. Космонавтів, 68;

вул. Івана та Юрія Лип, 38а. КП "ЖКС "Вузівський" вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;

вул. Варненська, 5/2;

просп. Небесної Сотні, 4;

вул. Героїв Крут, 3. Фото: Одеська міська рада КП "ЖКС "Чорноморський" просп. Небесної Сотні, 83;

вул. Академіка Корольова, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в та 22а. КП "ЖКС "Пересипський" вул. Отамана Чепіги, 9;

вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6. КК "КЛЕВЕР" вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського козацтва, 167.