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В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес

Одеса, П'ятниця 03 січня 2025 12:10
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В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес Фото: пункти збору ялинок в Одесі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесі розпочали прийом новорічних ялинок для екологічної утилізації. У місті організовано десятки пунктів збору, де мешканці можуть здати використані дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Пункти прийому новорічних ялинок організували сім комунальних підприємств міста та керуюча компанія. Здати використані новорічні дерева можна до 31 січня.

Час роботи всіх пунктів прийому - з 8:00 до 17:00. Мешканці міста можуть знайти зручний для себе пункт серед адрес, розташованих у різних районах.

В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес

Фото: Одеська міська рада

Адреси приймальних пунктів, розподілених за районами обслуговування комунальних підприємств:

КП "ЖКС "Порто-Франківський"

  • просп. Українських Героїв, 4 та 27 (колишній Олександрівський);
  • вул. Канатна, 19-21;
  • вул. В. Арнаутська, 18;
  • вул. Олександра Кутузакія, 28;
  • вул. Десятого квітня, 2;
  • вул. Ніжинська, 28;
  • вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.

КП "ЖКС "Фонтанський"

  • вул. М. Арнаутська, 7;
  • вул. В. Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • просп. Лесі Українки, 23/5 (колиш. Гагаріна);
  • вул. Педагогічна, 46а;
  • вул. Тираспольська, 13.

КП "ЖКС "Хмельницький"

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Середня, 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Б. Хмельницького, 64.

КП "ЖКС "Черьомушки"

  • вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
  • вул. Космонавтів, 68;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузівський"

  • вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • просп. Небесної Сотні, 4;
  • вул. Героїв Крут, 3.

В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес

Фото: Одеська міська рада

КП "ЖКС "Чорноморський"

  • просп. Небесної Сотні, 83;
  • вул. Академіка Корольова, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в та 22а.

КП "ЖКС "Пересипський"

  • вул. Отамана Чепіги, 9;
  • вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6.

КК "КЛЕВЕР"

  • вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Нагадаємо, що у Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок. У КМДА уточнили, що в цілому розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.

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