В Одессе заработали пункты приема елок: полный список адресов
В Одессе начали прием новогодних елок для экологической утилизации. В городе организованы десятки пунктов сбора, где жители могут сдать использованные деревья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.
Пункты приема новогодних елок организовали семь коммунальных предприятий города и управляющая компания. Сдать использованные новогодние деревья можно до 31 января.
Время работы всех пунктов приема - с 8:00 до 17:00. Жители города могут найти удобный для себя пункт среди адресов, расположенных в разных районах.
Фото: Одесский городской совет
Адреса приемных пунктов, распределенных по районам обслуживания коммунальных предприятий:
КП "ЖКС "Порто-Франковский"
- просп. Украинских Героев, 4 и 27 (бывший Александровский);
- ул. Канатная, 19-21;
- ул. В. Арнаутская, 18;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.
КП "ЖКС "Фонтанский"
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. В. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Леси Украинки, 23/5 (бывш. Гагарина);
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Тираспольская, 13.
КП "ЖКС "Хмельницкий"
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64.
КП "ЖКС "Черемушки"
- ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
КП "ЖКС "Вузовский"
- ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4;
- ул. Героев Крут, 3.
Фото: Одесский городской совет
КП "ЖКС "Черноморский"
- просп. Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Королева, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в и 22а.
КП "ЖКС "Пересыпский"
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Трусовская (бывшая Дальневосточная), 6.
УК "КЛЕВЕР"
- Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
Напомним, что в Киеве заработали пункты приема новогодних елок. В КГГА уточнили, что в целом начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.