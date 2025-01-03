В Одессе заработали пункты приема елок: полный список адресов

В Одессе начали прием новогодних елок для экологической утилизации. В городе организованы десятки пунктов сбора, где жители могут сдать использованные деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Пункты приема новогодних елок организовали семь коммунальных предприятий города и управляющая компания. Сдать использованные новогодние деревья можно до 31 января. Время работы всех пунктов приема - с 8:00 до 17:00. Жители города могут найти удобный для себя пункт среди адресов, расположенных в разных районах. Фото: Одесский городской совет Адреса приемных пунктов, распределенных по районам обслуживания коммунальных предприятий: КП "ЖКС "Порто-Франковский" просп. Украинских Героев, 4 и 27 (бывший Александровский);

ул. Канатная, 19-21;

ул. В. Арнаутская, 18;

ул. Александра Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4. КП "ЖКС "Фонтанский" ул. М. Арнаутская, 7;

ул. В. Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

просп. Леси Украинки, 23/5 (бывш. Гагарина);

ул. Педагогическая, 46а;

ул. Тираспольская, 13. КП "ЖКС "Хмельницкий" ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Б. Хмельницкого, 64. КП "ЖКС "Черемушки" ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;

ул. Космонавтов, 68;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а. КП "ЖКС "Вузовский" ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;

ул. Варненская, 5/2;

просп. Небесной Сотни, 4;

ул. Героев Крут, 3. Фото: Одесский городской совет КП "ЖКС "Черноморский" просп. Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Королева, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в и 22а. КП "ЖКС "Пересыпский" ул. Атамана Чепиги, 9;

ул. Трусовская (бывшая Дальневосточная), 6. УК "КЛЕВЕР" Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;

ул. Академика Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского казачества, 167.