В Одесі заборонили ресторанам та розважальним закладам працювати вночі

Ресторанам та нічним клубам в Одесі заборонили працювати у нічний період. Також ввели інші обмеження для розважальних закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси.
Влада зазначає, що ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.
Також в Одесі заборонено вночі:
Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води. Також у регіоні заборонили риболовлю та продаж риби на стихійних ринках.
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