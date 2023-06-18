В Одесі заборонили ресторанам та розважальним закладам працювати вночі

Влада зазначає, що ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.

Також в Одесі заборонено вночі:

використовувати світлові та подібні до світлових засобів, що погіршують маскувальння території;

використовувати звукові обладнання, апаратури, акустичні системи та інші музичні засоби;

обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;

перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води. Також у регіоні заборонили риболовлю та продаж риби на стихійних ринках.

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