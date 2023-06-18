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В Одессе запретили ресторанам и развлекательным заведениям работать ночью

Фото: в Одессе запреты ресторанам и клубам работать ночью (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Ресторанам и ночным клубам в Одессе запретили работать в ночной период. Также были введены другие ограничения для развлекательных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Одессы.

Власти отмечают, что ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено работать в период с 22:00 до 9:00.

Также в Одессе запрещено ночью:

  • использовать световые и подобные средства, ухудшающие маскировку территории;
  • использовать звуковое оборудование, аппаратуры, акустические системы и другие музыкальные средства;
  • обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;
  • нахождение, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, что в Одессе и области запретили купиться в море, реках и лимане из-за существенного ухудшения состояния воды. Также в регионе запретили рыбалку и продажу рыбы на стихийных рынках.

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