В Одессе запретили ресторанам и развлекательным заведениям работать ночью

Ресторанам и ночным клубам в Одессе запретили работать в ночной период. Также были введены другие ограничения для развлекательных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Одессы.
Власти отмечают, что ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено работать в период с 22:00 до 9:00.
Также в Одессе запрещено ночью:
Напомним, что в Одессе и области запретили купиться в море, реках и лимане из-за существенного ухудшения состояния воды. Также в регионе запретили рыбалку и продажу рыбы на стихийных рынках.
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