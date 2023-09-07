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В Одесі вперше відкрили консульство Італії

Фото: в Одесі вперше відкрили консульство Італії (t.me/odesacityofficial)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 7 вересня, вперше за історію Незалежності України відкрили консульство Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"Вперше з моменту проголошення Незалежності України в Одесі відкрилося почесне консульство Італійської Республіки", - йдеться у повідомленні відомства.

Там уточнюють, що консульський округ поширюється на Одеську, Херсонську, Кіровоградську, Миколаївську, Запорізьку області та Автономну Республіку Крим.

Відносини України та Італії

Нагадаємо, Італія є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашій державі як економічну, так і військову допомогу.

Наприклад, Італія разом з Францією передала бійцям Збройних сил України зенітний ракетний комплекс SAMP-T, який може збивати балістичні ракети.

Також італійські фахівці допомагають відновлювати Спасо-Преображенський собор в Одесі, який було зруйновано через ракетний удар росіян.

 

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