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В Одессе впервые открыли консульство Италии

Фото: в Одессе впервые открыли консульство Италии (t.me/odesacityofficial)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 7 сентября, впервые за историю Независимости Украины открыли консульство Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

"Впервые с момента провозглашения Независимости Украины в Одессе открылось почетное консульство Итальянской Республики", - сказано в сообщении ведомства. 

Там уточняют, что консульский округ распространяется на Одесскую, Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую, Запорожскую области и Автономную Республику Крым. 

Отношения Украины и Италии

Напомним, Италия является одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашему государству как экономическую, так и военную помощь. 

К примеру, Италия совместно с Францией передала бойцам Вооруженных сил Украины зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который может сбивать баллистические ракеты. 

Также итальянские специалисты помогают восстанавливать Спасо-Преображенский собор в Одессе, который был разрушен из-за ракетного удара россиян. 

 

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