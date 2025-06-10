В Одесі влучання в житловий будинок: одна людина загинула, пошукова операція триває

В Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів під час оголошення повітряної тривоги.

Зафіксовано влучання в житловий будинок у середмісті Одеси. Попередньо – тут одна загибла особа, 59-річний чоловік.

Ще четверо людей постраждали - медики надають їм всю необхідну допомогу.

На місці працюють всі екстрені служби.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявив, що руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку.

Наразі ж людям пропонують тимчасове розміщення.

Інші наслідки атаки в Одесі

Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Всі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.