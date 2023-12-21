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В Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку

Фото: в Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі військові намагались силоміць заштовхати у спеціальний автомобіль швидкої допомоги чоловіка. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня.

Що сталось 

Мережею шириться відео на якому військові, пересуваючись на спеціальних автомобілях швидкої допомоги намагались силоміць "запакувати" чоловіка. Зрештою, після конфлікту з жінкою, чоловіка відпустили.   

Автомобіль, як стверджує місцевий Telegram-канал, було придбано волонтерською організацією за пожертвування людей для госпіталів на лінії фронту. 

Подія відбулась біля житлового комплексу "Радужний". 

Розпочато перевірку 

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку   проводиться перевірка", - пише пресслужба. 

Було призначено службове розслідування, за результатами якого пізніше буде надано правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності. 

Подібні інциденти

Нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Також схожий інцидент нещодавно відбувся й у Львові, де представники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус. Пізніше також було розпочато перевірку. 

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Одеса