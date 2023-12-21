В Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку

Що сталось

Мережею шириться відео на якому військові, пересуваючись на спеціальних автомобілях швидкої допомоги намагались силоміць "запакувати" чоловіка. Зрештою, після конфлікту з жінкою, чоловіка відпустили.

Автомобіль, як стверджує місцевий Telegram-канал, було придбано волонтерською організацією за пожертвування людей для госпіталів на лінії фронту.

Подія відбулась біля житлового комплексу "Радужний".

Розпочато перевірку

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка", - пише пресслужба.

Було призначено службове розслідування, за результатами якого пізніше буде надано правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Подібні інциденти

Нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Також схожий інцидент нещодавно відбувся й у Львові, де представники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус. Пізніше також було розпочато перевірку.