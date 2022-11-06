В Одессе решили демонтировать памятник Екатерине. Работы уже начались
В воскресенье, 6 ноября, в Одессе готовятся к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, который находится на одноименной площади. Сейчас его замотали в черный целлофан и обносят забором.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на одесское СМИ Думска .
Подготовку к демонтажу начали утром, а сейчас высота забора достигает семи метров - судя по всему, коммунальщики планируют закрыть плитами ДВП. В мэрии Одессы подтвердили намерение демонтировать памятник.
"Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы, - говорится в объявлении горсовета, размещенном на заборе.
Большинство одесситов, принявших участие в электронном голосовании, поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.