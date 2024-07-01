ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе расширили список разрешенных пляжей: где открыт доступ к морю

Одесса, Понедельник 01 июля 2024 15:05
UA EN RU
В Одессе расширили список разрешенных пляжей: где открыт доступ к морю Фото: для отдыхающих в Одессе стали доступны еще четыре пляжа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Одессе для отдыхающих стали доступны еще четыре пляжа. Совместный приказ о доступе людей к пляжным участкам уже подписан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к пляжным участкам", - отмечает Кипер.

Так, с сегодняшнего дня еще четыре дополнительных официально открытых зоны в Одессе:

  • инклюзивный пляж;
  • пляж "True Man Sun of a Beach";
  • два пляжа "Red Line".

Как отметил глава Одесской ОВА, список будет дополняться (по мере прохождения проверок).

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!", - подчеркнул Кипер.

Пляжи в Одессе

Накануне сообщалось, что одесские пляжи планируют открыть на летний сезон 2024, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

Недавно сообщалось, что в Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Добавим, что в 2023 году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей. Это произошло в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Пляжи
NEWS
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит