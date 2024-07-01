В Одессе расширили список разрешенных пляжей: где открыт доступ к морю

В Одессе для отдыхающих стали доступны еще четыре пляжа. Совместный приказ о доступе людей к пляжным участкам уже подписан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено !", - подчеркнул Кипер.

Как отметил глава Одесской ОВА, список будет дополняться (по мере прохождения проверок).

Так, с сегодняшнего дня еще четыре дополнительных официально открытых зоны в Одессе:

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к пляжным участкам", - отмечает Кипер.

Пляжи в Одессе

Накануне сообщалось, что одесские пляжи планируют открыть на летний сезон 2024, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

Недавно сообщалось, что в Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Добавим, что в 2023 году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей. Это произошло в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.