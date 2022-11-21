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В Одессе откроют около 150 пунктов обогрева

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Одесса, Понедельник 21 ноября 2022 20:25
В Одессе откроют около 150 пунктов обогрева Фото: в Одессе откроют около 150 пунктов обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Одессе откроют около 150 пунктов обогрева, которые получили название "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

Сообщается, что эти помещения будут оборудованы отопительными приборами, генераторами, местами для приготовления пищи, комнатами матери и ребенка.

"В Пунктах несокрушимости будет все необходимое для того, чтобы удовлетворить первоочередные потребности – вода, аптечки, одеяла и прочее. Такие пункты, в частности, обустраиваются в семьдесят четырех учебных заведениях города", - говорится в сообщении горсовета.

Ранее мы писали, что в освобожденном Херсоне 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, которые назвали "Пункты несокрушимости".

Также сообщалось, что кабинет министров Украины отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы.

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