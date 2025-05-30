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В Одесі відкрили міжнародний безпековий форум

П'ятниця 30 травня 2025 14:44
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В Одесі відкрили міжнародний безпековий форум Фото: в Одесі відкрили міжнародний безпековий форум (прес-служба заходу)
Автор: Сергій Новіков

В Одесі 30 травня стартував міжнародний форум Black Sea Security Forum - найбільший геополітичний захід на півдні України з початку повномасштабної війни. Форум об’єднає більше 500 учасників із понад 20 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

Протягом двох днів українські парламентарі, дипломати, військові, міжнародні експерти, представники адміністрації Дональда Трампа, високопосадовці з США, Британії та країн ЄС обговорюватимуть майбутнє Чорного моря, стратегії стримування агресії РФ, підтримку України, роль НАТО та виклики для союзників у регіоні.

Подію відкрив голова Форуму, народний депутат України, голова Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців і переміщених осіб Олексій Гончаренко.

"Рік тому в Одесі ми розпочали цей захід під гаслом “гра почалася”. Сьогодні ми в самому центрі цієї гри. Епіцентр - Чорне море, його столиця - Одеса. Багато хто вважав, що ми будемо пішаком, яким пожертвують. Але ми стали ферзем. Просто зараз тут, в Одесі, ми разом з політиками, послами, дипломатами та експертами шукаємо правильні рішення", - зазначив Олексій Гончаренко.

В Одесі відкрили міжнародний безпековий форум

Black Sea Security Forum покликаний стати щорічним майданчиком, де лідери, експерти й стратеги з усього світу шукають відповіді на ключові безпекові виклики Чорного моря - простору, що перетворився на епіцентр глобального протистояння.

Головний міжнародний партнер і спонсор форуму - британський філантроп, дипломат і меценат лорд Майкл Ешкрофт. У своєму виступі він наголосив на глобальному значенні Одеси як стратегічної точки на новій карті безпеки.

"Зараз Одеса перебуває на лінії фронту - іншого фронту. Це головні морські ворота України, важливі для всього світу. Те, що відбувається тут, має глобальне значення. Дякую кожному з вас за те, що тримаєте цей рубіж. Україна вже зараз переписує правила морської війни - і робить це з неймовірною інноваційністю", - сказав Ешкрофт.

В Одесі відкрили міжнародний безпековий форум

Учасників форуму привітав Президент ПАРЄ Теодорус Русопулос та зірка українського спорту, призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна.

Також серед головних партнерів і спонсорів форуму - німецький політичний фонд Konrad-Adenauer-Stiftung, гуманітарна організація Hepatica, а також українська платформа Trypillian, яка працює на перетині безпеки, культури й стратегічних комунікацій.

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Одеса Ігор Гончаренко
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