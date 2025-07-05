В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини

Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель.

Що сталося

Повідомлення про вибух автівки надійшло до поліції близько 9:00.

За попередніми даними, вибух стався у припаркованому автомобілі Opel, всередині якого перебував чоловік. Він зазнав поранень, йому надається медична допомога.

До місця події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші оперативні служби. Район вибуху тимчасово оточили.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, у тому числі причину вибуху.

Правову кваліфікацію інциденту буде надано після проведення слідчих дій.