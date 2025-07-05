В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини

У п’ятницю вранці, 5 липня, в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель.
Повідомлення про вибух автівки надійшло до поліції близько 9:00.
За попередніми даними, вибух стався у припаркованому автомобілі Opel, всередині якого перебував чоловік. Він зазнав поранень, йому надається медична допомога.
До місця події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші оперативні служби. Район вибуху тимчасово оточили.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події, у тому числі причину вибуху.
Правову кваліфікацію інциденту буде надано після проведення слідчих дій.
Нагадаємо, що 6 червня, у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.
На місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих.
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