В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина, полиция выясняет обстоятельства

Напомним, что 6 июня, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистическую лабораторию и следователей.

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