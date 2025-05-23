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В Одесі вдруге за день пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Фото: в Одесі вдруге за день пролунали вибухи на тлі загрози балістики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 23 травня вже вдруге за день пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека!", - повідомив Кіпер.

Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

"Одеса в укриття!", - закликали військові.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Росія атакувала цивільний порт в Одесі за допомогою балістичних ракет.

Внаслідок атаки загинули дві людини. При цьому ще вісім постраждали. Усі вони працюють у порту.

Четверо з постраждалих у важкому стані. Їм надають необхідну допомогу.

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ОдесаВибухВійна в УкраїніРакетна атака